Настроить Header и Footer в Woocommerce

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки558 просмотров
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Установлена Wordpress + Woocommerce. 

Проблема заключается в том, что настройки хедера и футера на странице Shop не срабатывают на сайте. Корзина, Checkout отображают требуемые хедер и футер через настройки страницы без проблем.

Так же установлен Elementor. Отключал Elementor - проблема сохранялась. Customize не помог.

Нужно разобраться в проблеме и настроить отображение нужных хедера и футера. Так же нужно рассказать как вы разобрались с проблемой, чтобы при следующем обновлении ничего не слетело.

Техподдержка по шаблону на текущий момент ничего не ответила.

WooCommerce
2 года назад
antonstepanin
Степанин 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад