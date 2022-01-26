Настроить Header и Footer в Woocommerce

Установлена Wordpress + Woocommerce.

Проблема заключается в том, что настройки хедера и футера на странице Shop не срабатывают на сайте. Корзина, Checkout отображают требуемые хедер и футер через настройки страницы без проблем.

Так же установлен Elementor. Отключал Elementor - проблема сохранялась. Customize не помог.

Нужно разобраться в проблеме и настроить отображение нужных хедера и футера. Так же нужно рассказать как вы разобрались с проблемой, чтобы при следующем обновлении ничего не слетело.

Техподдержка по шаблону на текущий момент ничего не ответила.