antonstepanin

Степанин antonstepanin

 
43 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
9
безопасных платежей

  • Настроить Header и Footer в Woocommerce

    Установлена Wordpress + Woocommerce.  Проблема заключается в том, что настройки хедера и футера на странице Shop не срабатывают на сайте. Корзина, Checkout отображают требуемые хедер и футер через настройки страницы без проблем. Так же установлен Elementor. ...

    WordPressWooCommerceElementor
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • 140 текстов в финтех проект

    Для сайта по инвестициям требуется грамотный копирайтер для создания описаний российским компаниям, торгуемых на московской и спб биржах. Примерный объем - 140 текстов по 300-500 символов. Уникальность 80% и более. Опыт в написании статей финансовой ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен грамотный специалист по 3D рендерингу

    Нам нужно сделать 2 сцены для рендеринга на потоке. С нашей стороны предоставляем модели и текстуры.  От вас необходимы требования к моделям и текстурам: количество полигонов и разрешение текстур. Нам нужны файлы сцен под ключ. Рендеринг ...

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать библиотеку по захвату фотографий с Android-устройства

    Нужно под Android сделать библиотеку по захвату фотографий с Android-устройства с использованием проекта posenet https://github.com/tensorflow/examples/tree/master/lite/examples/posenet/android Т.е. это готовая нейросеть, которая по видео-потоку выдает координаты основных точек на теле человека.Задача:нужно с android-девайса получать три фотографии (face, front, side).  ...

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Массовые переводы с Neteller и Skrill для частных аккаунтов

    Есть доступ к своим аккаунтам Neteller и Skrill + таблица (Google, Excel, CSV) с колонками: дата, система, валюта, email отправителя (скрин прикрепляю) Как это будет работать (мой вариант процессов):- в файле появляются записи, менеджер смотрит и принимает решение ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание логотипа для YouTube канала

    Приветствую дизайнеров с опытом создания хороших логотипов для медиа. Нужно разработать логотип для YouTube канала. Тематика - блокчейн, криптовалюты. Предпочтение тем исполнителям, которые имеют не только большой опыт работы, но и вкус. Прошу указывать сроки и стоимость + кейсы. ...

    Blockchain
    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • API интеграция CMS Simpla + Bitrix24

    Добрый день! Требуется создавать лид в Bitrix24 после оформления заказа в SimplaCMS. Решение с отдельной почтой и созданием лида из почты не предлагать. Нужна именно интеграция через API. [b]Данные для отправки[/b] ФИО Телефон Email Общая сумма покупки Адрес доставки (опционально) Комментарий (опционально)

    Simpla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Собрать семантическое ядро - майнинг, асики

    Приветствую всех! Нам нужно собрать семантическое ядро для интернет магазина по продаже майнинг оборудования: asic майнеры, gpu майнеры.  Сайт на русском языке. Укажите цену, срок, как и что будете делать.

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение форума о майниге криптовалют

    Тематика - майнинг криптовалют. Форум сделан на базе Xenforo. Требуется раскрутить и увеличить вовлеченность пользователей. Нужно вести публикации, взаимодействовать с пользователями, и так далее. В идеале хочется видеть заявки с опытом ведения комьюнити. Указывайте методы продвижения и ...

    XenForo
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется копирайтер для написания новостей о майнинге криптовалют

    Ищу ответственного копирайтера для написания новостей и обзоров о майнинге криптовалют. В идеале использовать зарубежные и ru источники. Источники предоставим. Формат новости: изобржение + 800-1000 знаков. 3-5$ за новость.  Ежедневный постинг новостей на форум. Еженедельные отчеты в Trello.  Жду предложений. Возможно ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная верстка сайта из Sketch

    Требуется адаптивная верстка HTML+CSS сайта из макета Sketch с нормальным кодом. Страницы однотипные. Всего 9 макетов. Прошу указать стоимость и сроки. К работе можно приступать уже сейчас.  В заявке прошу указывать портфолио для оценки качества кода - спасибо.

    Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка модуля бэк-офиса и клиентской части для брокерской компании

    Работа через безопасную сделку - Яндекс.Деньги Требуется разработать бэк офис для брокерской компании.  Основные функции: Управление клиентами Управление счетами Отслеживание транзакций Настройка продуктов/инструментов Настройка платежных систем Шаблоны писем KYC модуль Двухфакторная аутентификация по смс, Google Authenticator Управление правами доступа пользователей Управление заявками клиентов (вывод, изменение личных данных...) Настройка ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • SEO копирайт. Сфера - безопасность [Решения]

    Отраслевые и бизнес решения в кибербезопасности. Требуется написать SEO тексты. Обязательно понимание тематики. Требуется 24 статьи с ВЧ и СЧ ключами. Уникальность - 100%, количество знаков 1 статьи: около 3к знаков. [b]Решения: отраслевые[/b] Кибербезопасность морских судов Промышленная кибербезопасность Кибербезопасность телекоммуникационных ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • SEO копирайт. Сфера - безопасность [Сервисы]

    Для проекта в сфере кибербезопасности требуется написать SEO тексты. Обязательно понимание тематики. На текущий момент требуются статьи с ВЧ и СЧ ключами. Уникальность - 100%, количество знаков 1 статьи: около 3к знаков. [b]Blockchain[/b] 1. Анализ блокчейн транзакций 2. Аудит ...

    BlockchainСмарт-контракт
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Адаптивная верстка личного кабинета из Sketch

    Требуется адаптивная верстка HTML+CSS личного кабинета из макета Sketch с нормальным кодом. Страницы однотипные. Так же есть простая страница авторизации - не влезла из за ограничений по количеству файлов. Прошу указать стоимость и сроки. К работе можно ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Адаптивная верстка личного кабинета из Sketch

    Требуется адаптивная верстка HTML+CSS личного кабинета из макета Sketch с нормальным кодом. После успешного сотрудничества сразу готовы дать на верстку более ёмкие макеты. Прошу указать стоимость и сроки. К работе можно приступать уже сейчас.  В заявке прошу указывать ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • SEO копирайт. Сфера - блокчейн

    Для образовательного проекта в сфере блокчейн требуется написать SEO тексты. Обязательно понимание тематики. На текущий момент требуется 7 статей с ВЧ и СЧ ключами. Уникальность - 100%, количество знаков 1 статьи: 4-6к знаков. Прошу указывать цену и ...

    Blockchain
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн сайта по мониторингу курсов валют

    Требуется дизайн сайта Нужен уровень интерфейса https://www.sravni.ru/ и https://auto.ru/ Отправляйте стоимость и срок, предпочтение фриланмерам с опытам в финансовой сфере и пониманием интерфейсного дизайна.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Текст для спикера онлайн школы по темам: блокчейн, криптовалюты

    Нужно написать текст для спикера онлайн школы по темам: блокчейн, криптовалюты, майнинг. Видеокурс будет размещен на образовательном сайте. Требуется написать уникальный текст для 74 вопросов в темах блокчейн, майнинг, криптовалюты. источники информации есть, но нужен грамотный копирайт. Все ...

    Blockchain
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать баннер для стенда 80х40х90 см

    Требуется нарисовать банер для последующей печати в типографии. Из пожеланий - темный фон, читабельные шрифты. Обязательно нужен свободный воздух на баннере, чтобы текст был не впритык. Хочется найти хорошего дизайнера, с которым буду сотрудничать. Прошу ...

    Наружная реклама34 заявки
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
онлайн
$3500
10 баллов
4 года назад
Разработка модуля бэк-офиса и клиентской части для брокерской компании
Отличная постановка задачи, постоянная коммуникация, мгновенная оплата. Всем рекомендую!
Валерий - сильный программист. Работой доволен. Готов работать в неопределенных задачах и хорошо с ними справляется.
Ответный отзыв
Inviseble_Demon
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
API интеграция CMS Simpla + Bitrix24
Отлично поработали, ТЗ было максимально точно сформулировано в плоть до указания подобного проекта. В общении лоялен, оплата своевременная. Сотрудничеством доволен, буду рад повторному.
Работа была выполнена в кратчайшие сроки. Результатом остался доволен. Отзывчивый специалист.
Ответный отзыв
Zario
Игорь 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$102
10 баллов
4 года назад
Адаптивная верстка сайта из Sketch
Четкая задача, быстрая оплата, рекомендую!
Оперативная верстка в кротчайший срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
онлайн
$150
10 баллов
5 лет назад
SEO копирайт. Сфера - безопасность [Сервисы]
В целом — все в порядке. Был рад работе с Антоном. Могу рекомендовать, спасибо!
Отличная работа, доволен качеством.
Ответный отзыв
Zario
Игорь 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$90
10 баллов
5 лет назад
Адаптивная верстка личного кабинета из Sketch
Отличный заказчик, оплата мгновенно!
Работа выполнена в срок, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв