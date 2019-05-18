antonstepanin

Нам нужно сделать 2 сцены для рендеринга на потоке. С нашей стороны предоставляем модели и текстуры. От вас необходимы требования к моделям и текстурам: количество полигонов и разрешение текстур. Нам нужны файлы сцен под ключ. Рендеринг ...