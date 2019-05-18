antonstepanin

Установлена Wordpress + Woocommerce. Проблема заключается в том, что настройки хедера и футера на странице Shop не срабатывают на сайте. Корзина, Checkout отображают требуемые хедер и футер через настройки страницы без проблем. Так же установлен Elementor. ...
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Для сайта по инвестициям требуется грамотный копирайтер для создания описаний российским компаниям, торгуемых на московской и спб биржах. Примерный объем - 140 текстов по 300-500 символов. Уникальность 80% и более. Опыт в написании статей финансовой ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад
Нам нужно сделать 2 сцены для рендеринга на потоке. С нашей стороны предоставляем модели и текстуры. От вас необходимы требования к моделям и текстурам: количество полигонов и разрешение текстур. Нам нужны файлы сцен под ключ. Рендеринг ...3D-графика2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно под Android сделать библиотеку по захвату фотографий с Android-устройства с использованием проекта posenet https://github.com/tensorflow/examples/tree/master/lite/examples/posenet/android Т.е. это готовая нейросеть, которая по видео-потоку выдает координаты основных точек на теле человека.Задача:нужно с android-девайса получать три фотографии (face, front, side). ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
Есть доступ к своим аккаунтам Neteller и Skrill + таблица (Google, Excel, CSV) с колонками: дата, система, валюта, email отправителя (скрин прикрепляю) Как это будет работать (мой вариант процессов):- в файле появляются записи, менеджер смотрит и принимает решение ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Приветствую дизайнеров с опытом создания хороших логотипов для медиа. Нужно разработать логотип для YouTube канала. Тематика - блокчейн, криптовалюты. Предпочтение тем исполнителям, которые имеют не только большой опыт работы, но и вкус. Прошу указывать сроки и стоимость + кейсы. ...Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Требуется создавать лид в Bitrix24 после оформления заказа в SimplaCMS. Решение с отдельной почтой и созданием лида из почты не предлагать. Нужна именно интеграция через API. [b]Данные для отправки[/b] ФИО Телефон Email Общая сумма покупки Адрес доставки (опционально) Комментарий (опционально)Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Приветствую всех! Нам нужно собрать семантическое ядро для интернет магазина по продаже майнинг оборудования: asic майнеры, gpu майнеры. Сайт на русском языке. Укажите цену, срок, как и что будете делать.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт4 года назад
Тематика - майнинг криптовалют. Форум сделан на базе Xenforo. Требуется раскрутить и увеличить вовлеченность пользователей. Нужно вести публикации, взаимодействовать с пользователями, и так далее. В идеале хочется видеть заявки с опытом ведения комьюнити. Указывайте методы продвижения и ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу ответственного копирайтера для написания новостей и обзоров о майнинге криптовалют. В идеале использовать зарубежные и ru источники. Источники предоставим. Формат новости: изобржение + 800-1000 знаков. 3-5$ за новость. Ежедневный постинг новостей на форум. Еженедельные отчеты в Trello. Жду предложений. Возможно ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется адаптивная верстка HTML+CSS сайта из макета Sketch с нормальным кодом. Страницы однотипные. Всего 9 макетов. Прошу указать стоимость и сроки. К работе можно приступать уже сейчас. В заявке прошу указывать портфолио для оценки качества кода - спасибо.Завершен4 года назад
Работа через безопасную сделку - Яндекс.Деньги Требуется разработать бэк офис для брокерской компании. Основные функции: Управление клиентами Управление счетами Отслеживание транзакций Настройка продуктов/инструментов Настройка платежных систем Шаблоны писем KYC модуль Двухфакторная аутентификация по смс, Google Authenticator Управление правами доступа пользователей Управление заявками клиентов (вывод, изменение личных данных...) Настройка ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Отраслевые и бизнес решения в кибербезопасности. Требуется написать SEO тексты. Обязательно понимание тематики. Требуется 24 статьи с ВЧ и СЧ ключами. Уникальность - 100%, количество знаков 1 статьи: около 3к знаков. [b]Решения: отраслевые[/b] Кибербезопасность морских судов Промышленная кибербезопасность Кибербезопасность телекоммуникационных ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для проекта в сфере кибербезопасности требуется написать SEO тексты. Обязательно понимание тематики. На текущий момент требуются статьи с ВЧ и СЧ ключами. Уникальность - 100%, количество знаков 1 статьи: около 3к знаков. [b]Blockchain[/b] 1. Анализ блокчейн транзакций 2. Аудит ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется адаптивная верстка HTML+CSS личного кабинета из макета Sketch с нормальным кодом. Страницы однотипные. Так же есть простая страница авторизации - не влезла из за ограничений по количеству файлов. Прошу указать стоимость и сроки. К работе можно ...Завершен5 лет назад
Требуется адаптивная верстка HTML+CSS личного кабинета из макета Sketch с нормальным кодом. После успешного сотрудничества сразу готовы дать на верстку более ёмкие макеты. Прошу указать стоимость и сроки. К работе можно приступать уже сейчас. В заявке прошу указывать ...Завершен5 лет назад
Для образовательного проекта в сфере блокчейн требуется написать SEO тексты. Обязательно понимание тематики. На текущий момент требуется 7 статей с ВЧ и СЧ ключами. Уникальность - 100%, количество знаков 1 статьи: 4-6к знаков. Прошу указывать цену и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется дизайн сайта Нужен уровень интерфейса https://www.sravni.ru/ и https://auto.ru/ Отправляйте стоимость и срок, предпочтение фриланмерам с опытам в финансовой сфере и пониманием интерфейсного дизайна.Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать текст для спикера онлайн школы по темам: блокчейн, криптовалюты, майнинг. Видеокурс будет размещен на образовательном сайте. Требуется написать уникальный текст для 74 вопросов в темах блокчейн, майнинг, криптовалюты. источники информации есть, но нужен грамотный копирайт. Все ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется нарисовать банер для последующей печати в типографии. Из пожеланий - темный фон, читабельные шрифты. Обязательно нужен свободный воздух на баннере, чтобы текст был не впритык. Хочется найти хорошего дизайнера, с которым буду сотрудничать. Прошу ...Наружная реклама34 заявкиЗакрыт5 лет назад