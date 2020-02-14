Нужно под Android сделать библиотеку по захвату фотографий с Android-устройства с использованием проекта posenet

https://github.com/tensorflow/examples/tree/master/lite/examples/posenet/android

Т.е. это готовая нейросеть, которая по видео-потоку выдает координаты основных точек на теле человека.Задача:нужно с android-девайса получать три фотографии (face, front, side). front и side фотографии должны делаться автоматически без нажатия кнопок пользователем.

1) face. человек фотографирует свой бюст. с использованием posenet нужно определить, что лицо и плечи попадает в кадр. других точек в кадре нет. тут должно быть два режима (авто и мануал, когда человек сам нажимает на кнопку).

2) front photo. человек стоит прямо перед телефоном на расстоянии 2-3 метров. с помощью posenet определяется, что все точки в кадре и грубо говоря человек занимает 70% от фото

3) side photo. когда человек поворачивается боком. в этом случае все right-left точки должны почти совпадать.

4) отправить три фотографии на наш сервер и получить результат.

5) оформить это все нужно в виде библиотеки, которая может встраиваться в другие приложения