В ссылке ТЗ + Дизайн ТЗ рекомендуется к прочтению вместе с просмотром дизайна!) [url=https://docs.google.com/document/d/1Y43_KvzXJwOpqEE5Dn_p-BuZgkpovKFRHnX3ppjZIG4/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1Y43_KvzXJwOpqEE5Dn_p-BuZgkpovKFRHnX3ppjZIG4/edit?usp=sharing[/url]
Сделать библиотеку по захвату фотографий с Android-устройства
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Нужно под Android сделать библиотеку по захвату фотографий с Android-устройства с использованием проекта posenet
https://github.com/tensorflow/examples/tree/master/lite/examples/posenet/android
Т.е. это готовая нейросеть, которая по видео-потоку выдает координаты основных точек на теле человека.Задача:нужно с android-девайса получать три фотографии (face, front, side). front и side фотографии должны делаться автоматически без нажатия кнопок пользователем.
1) face. человек фотографирует свой бюст. с использованием posenet нужно определить, что лицо и плечи попадает в кадр. других точек в кадре нет. тут должно быть два режима (авто и мануал, когда человек сам нажимает на кнопку).
2) front photo. человек стоит прямо перед телефоном на расстоянии 2-3 метров. с помощью posenet определяется, что все точки в кадре и грубо говоря человек занимает 70% от фото
3) side photo. когда человек поворачивается боком. в этом случае все right-left точки должны почти совпадать.
4) отправить три фотографии на наш сервер и получить результат.
5) оформить это все нужно в виде библиотеки, которая может встраиваться в другие приложения
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