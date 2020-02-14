В ссылке ТЗ + Дизайн ТЗ рекомендуется к прочтению вместе с просмотром дизайна!) [url=https://docs.google.com/document/d/1Y43_KvzXJwOpqEE5Dn_p-BuZgkpovKFRHnX3ppjZIG4/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1Y43_KvzXJwOpqEE5Dn_p-BuZgkpovKFRHnX3ppjZIG4/edit?usp=sharing[/url]
Google install refferer library && verify a purchase
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Получить гет-переменную referrer после установки. Реферрер должен быть получен быстро. Хранить в памяти приложения.
1.1 В случае успешного инита подписки (if referrer != null) отправить данные на определённый сервер, с заголоком типа "Subscription initialization completed successfully"
- refferer
- orderId
- getPurchaseToken (https://developer.android.com/reference/com/android/billingclient/api/Purchase#getpurchasetoken)
- referrerClickTime
- appInstallTime
- getPurchaseTime
1.2 Пример ссылки - https://play.google.com/store/apps/details?id=group.ltg.SnowballWorld&referrer=utm_medium=511398385__mir_test%3A20200211%3A114052&utm_campaign=2
2. Ваше предложение верификации
2.1 Что можно засунуть в developerPayload устройства?
2.2 https://developer.android.com/google/play/billing/billing_library_overview#Verify-purchase
- Похожие заказы
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $1500
Сервер должен выполнять следующие функции:1. Получать информацию с приложения о покупке2. Обновлять информацию при получении соответствующего сообщения от Apple3. Вызывать определенные ивенты в сервисе аналитики AppsFlyerМобильные приложения1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. После обновления версий зависимостей с CocoaPods на новую версию Appodeal стала возникать ошибка при запуске симулятора. [b]Thread 1: signal SIGABRT[/b] Нужно найти причину ошибки/ошибок и исправить.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен4 года назад
В ссылке ТЗ + Дизайн ТЗ рекомендуется к прочтению вместе с просмотром дизайна!) [url=https://docs.google.com/document/d/1Y43_KvzXJwOpqEE5Dn_p-BuZgkpovKFRHnX3ppjZIG4/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1Y43_KvzXJwOpqEE5Dn_p-BuZgkpovKFRHnX3ppjZIG4/edit?usp=sharing[/url]Закрыт4 года назад
Работа с готовым проектом (внесение изменений в интерфейс и др). Готовность приступить к работе оперативно. Размер компенсации и участие в дальнейшем сопровождении проекта обсуждается. С чем придется работать: [url=https://github.com/wireapp/wire-ios]https://github.com/wireapp/wire-ios[/url]Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо в мобильное приложение внедрить Яндекс. КассуЗакрыт4 года назад
- $300
Требуется создать приложение дополненной реальности для навигации по зданию, в здании 3 этажа с ключевыми точками, в которых должна появляться доп. информация (воспроизводиться видео или запускаться аудиогид), навигация может быть в виде стрелок (указателей) или ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо перебрать конфигурацию мобильного приложения и залить обновления на прилавки движок React nativeЗакрыт4 года назад
Приветствую! Ищу исполнителя (возможно несколько исполнителей) на следующую задачку: Необходимо доработать пример из Qt texteditor (QTDIR/Examples/Qt-5.14.0/quickcontrols2/texteditor/) под Андроид, исправив в нём следующие проблемы режима редактирования: - убрать мерцание при активации виртуальной клавиатуры (сейчас при отображении и скрытии виртуальной ...Закрыт4 года назад
1. Подготовит к подключения к систему click(uzbekistan). 2.Невозможность передать скачанный pdf файлы (типа шифрования) другому пользователю и загрузить книгу (обсудим возможные варианты). 3.Убрать рекламу! Инфо 1.Для скачивания apk file 2.Программа написано KotLinМобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад