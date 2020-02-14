Google install refferer library && verify a purchase

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1. Получить гет-переменную referrer после установки. Реферрер должен быть получен быстро. Хранить в памяти приложения.

1.1 В случае успешного инита подписки (if referrer != null) отправить данные на определённый сервер, с заголоком типа "Subscription initialization completed successfully"

- refferer

- orderId    

- getPurchaseToken (https://developer.android.com/reference/com/android/billingclient/api/Purchase#getpurchasetoken)

- referrerClickTime

- appInstallTime

- getPurchaseTime

1.2 Пример ссылки - https://play.google.com/store/apps/details?id=group.ltg.SnowballWorld&referrer=utm_medium=511398385__mir_test%3A20200211%3A114052&utm_campaign=2

2. Ваше предложение верификации

2.1 Что можно засунуть в developerPayload устройства?

2.2 https://developer.android.com/google/play/billing/billing_library_overview#Verify-purchase

4 года назад
denmilos
Денис 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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    В ссылке ТЗ + Дизайн ТЗ рекомендуется к прочтению вместе с просмотром дизайна!) [url=https://docs.google.com/document/d/1Y43_KvzXJwOpqEE5Dn_p-BuZgkpovKFRHnX3ppjZIG4/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1Y43_KvzXJwOpqEE5Dn_p-BuZgkpovKFRHnX3ppjZIG4/edit?usp=sharing[/url]

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