denmilos

Денис denmilos

 
29 летРоссия/Казань
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Приложение React Native (читалка)

    # Рефакторинг кода и структуры проекта ## Redux Store &amp; Saga ## React Navigation # Функционал ## Небольшие фиксы по мультиязычности ## Добавить коммерциализацию приложения # Отображение ## Доработать адаптивность ## Добавить форму обратной связи Имеем полное готовое ТЗ и дазайн.

    React NativeФорма обратной связиReact.jsRedux
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • React Native / читалка

    - Сделать рефакторинг существующего проекта для упрощения дальнейшей работы:[list][*]Подкрутить стор[*]Подкрутить навигацию[*]Подкрутить покупку внутри приложения[*]Подкрутить обращение к АПИ [/list]- Несколько правок по адаптиву Приложение должно успешно собираться для android/ios и работать стабильно. # Имеется собственный бэк проверки чеков транзакций # ...

    AndroidiOSReact NativeReact.js
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Google install refferer library && verify a purchase

    1. Получить гет-переменную referrer после установки. Реферрер должен быть получен быстро. Хранить в памяти приложения. 1.1 В случае успешного инита подписки (if referrer != null) отправить данные на определённый сервер, с заголоком типа "Subscription initialization completed ...

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    4 года назад