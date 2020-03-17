# Рефакторинг кода и структуры проекта ## Redux Store & Saga ## React Navigation # Функционал ## Небольшие фиксы по мультиязычности ## Добавить коммерциализацию приложения # Отображение ## Доработать адаптивность ## Добавить форму обратной связи Имеем полное готовое ТЗ и дазайн.
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- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт3 года назад
- Сделать рефакторинг существующего проекта для упрощения дальнейшей работы:[list][*]Подкрутить стор[*]Подкрутить навигацию[*]Подкрутить покупку внутри приложения[*]Подкрутить обращение к АПИ [/list]- Несколько правок по адаптиву Приложение должно успешно собираться для android/ios и работать стабильно. # Имеется собственный бэк проверки чеков транзакций # ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
1. Получить гет-переменную referrer после установки. Реферрер должен быть получен быстро. Хранить в памяти приложения. 1.1 В случае успешного инита подписки (if referrer != null) отправить данные на определённый сервер, с заголоком типа "Subscription initialization completed ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад