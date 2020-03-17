- Сделать рефакторинг существующего проекта для упрощения дальнейшей работы:[list][*]Подкрутить стор[*]Подкрутить навигацию[*]Подкрутить покупку внутри приложения[*]Подкрутить обращение к АПИ [/list]- Несколько правок по адаптиву Приложение должно успешно собираться для android/ios и работать стабильно. # Имеется собственный бэк проверки чеков транзакций # ...