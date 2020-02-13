Разработчик iOS

Необходимо в мобильное приложение внедрить Яндекс. Кассу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа с готовым проектом (внесение изменений в интерфейс и др). Готовность приступить к работе оперативно. Размер компенсации и участие в дальнейшем сопровождении проекта обсуждается.
С чем придется работать: https://github.com/wireapp/wire-ios
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