Разработчик iOS

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок182 просмотра
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Работа с готовым проектом (внесение изменений в интерфейс и др). Готовность приступить к работе оперативно. Размер компенсации и участие в дальнейшем сопровождении проекта обсуждается.

С чем придется работать: https://github.com/wireapp/wire-ios

iOS
4 года назад
sokol333
Соколов 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад