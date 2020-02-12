Сделать мобильное приложение, на конструкторе.

Ищем кто может сделать мобильное приложение ( 2 шт.) на подходящем конструкторе, для тестирования идеи. Если Вы уверенно разбираетесь как создавать приложения на конструкторе типа Appy Pie, Shoutem, Swiftic или аналогичных, то будем Вам рады. Если Вы не разбираетесь в данных конструкторах, то просьба не писать нам, мы сами такие (пока). На автоматические ответы реагировать не будем, пишите пожалуйста руками, укажите слово-пароль "Конструктор". Пожалуйста сразу информируйте о своих амбициях в вопросе оплаты труда, исходя из возможностей конструктора (мы же их все равно не изменим) и ваших трудозатрат ( стоимость часа работы). На бюджет проекта в объявлении не обращайте внимания.