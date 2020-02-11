Нужен хорошо разбирающий человек по Bitrix Mobile, более подробное ТЗ отправлю в ЛС.
Интеграция IOS и (или) Android приложения с изменениями на беке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
немного поменялась логика работы c firebase notifications для одного из подмодулей приложения
Есть 2 аппликухи:
1) IOS (Swift)
2) Android (Java)
необходимо синтегрироваться с изменениями Rest-a
Нужно 2 фрилансера (айосник и андроидщик) или один, который может и туда, и туда прикрутить. Цена - 60$ за интеграцию на одной платформе
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