Интеграция IOS и (или) Android приложения с изменениями на беке

немного поменялась логика работы c firebase notifications для одного из подмодулей приложения

Есть 2 аппликухи:

1) IOS (Swift)

2) Android (Java)

необходимо синтегрироваться с изменениями Rest-a

Нужно 2 фрилансера (айосник и андроидщик) или один, который может и туда, и туда прикрутить. Цена - 60$ за интеграцию на одной платформе