Нужны доработки и правки в Bitrix Mobile

$200
Мобильные приложенияЗакрытнет заявок158 просмотров
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Нужен хорошо разбирающий человек по Bitrix Mobile, более подробное ТЗ отправлю в ЛС.

4 года назад
super_job
Алексей 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)