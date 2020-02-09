MVP социальной сети

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Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок516 просмотров
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Android + iOS + API.

Кросс или нативно.

Оплата поэтапно по факту.

4 года назад
andrewmishin
Мишин 
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва