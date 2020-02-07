Приложение по типу (Сравни такси)

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки167 просмотров
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Задача сделать приложение по типу приложения Сравни Такси с возможностью вбивать большое количество адресов (пункт а и б) и получить выгрузку в Excel файл с ценами агрегаторов (Яндекс - Ситимобил) по тарифу эконом и комфорт для дальнейшей возможности их сравнения

4 года назад
guest_15810852471826
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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