Приложение для Android: Этап № 1

Требуется доработать проект. Основная масса задач исправление визуальной части под разные разрешения. Знание Flutter & Durt Опыт в Android or iOS не менее 2х лет
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Здравствуйте.
Необходимо собрать рабочий прототип приложения без дизайна (4 экрана).
Все функции должны работать.
Техническое задание во вложении.
Сроки очень важны при разработки, желаемый срок 7 дней.
В задаче указаны желаемые срок разарботки.
Ждем ваших предложений с описанием технологий которые планируете использовать.
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