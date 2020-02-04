Приложение для Android: Этап № 1

$150
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка347 просмотров
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Здравствуйте. 

Необходимо собрать рабочий прототип приложения без дизайна (4 экрана).

Все функции должны работать.

Техническое задание во вложении. 

Сроки очень важны при разработки, желаемый срок 7 дней. 

В задаче указаны желаемые срок разарботки. 

Ждем ваших предложений с описанием технологий которые планируете использовать. 

AndroidПриложение для Android
4 года назад
Novik22
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад