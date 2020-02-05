IOS Dev (Middle/Senior) на несколько проектов (утилиты)

Доброго времени суток, в нашу команду нужен iOS Dev (Middle/Senior) с почасовой оплатой в районе 15$ (по согласованию).

Что требуется от заявителя:

1) минимум от 100 свободных часов в ближайший месяц;

2) возможность работать по фиксированному графику и быть на связи( периодически, чтобы можно было вести совместные обсуждения);

3) опыт разработки мобильных приложений, опыт интеграции различных SDK (Firebase, Kochawa, FB SDK and etc)

Что мы будем делать:

1) VPN приложение для iOS ( бэкэнд и UI на нашей стороне)

2) Поддержка существующих проектов.

Если сработаемся можем постоянно подгружать тасками.

Вместе с заявкой скидывайте, пожалуйста, приложения над которыми работали :D

МЫ НЕ ИЩЕМ ФУЛЛ-СТАК КОМАНДУ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. НАМ НУЖЕН iOS РАЗРАБОТЧИК!