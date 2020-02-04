2FA приложение для генерации одноразовых паролей с сервером

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок113 просмотров
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Описание в ТЗ. Предоплаты нет. Работаем через письменный официальный договор. Сперва вы предоставляете законченную версию со своим сервером чтобы мы могли пощупать и проверить, после оплачиваем, потом вы отправляете исходный код.

4 года назад
zhanremin
Жан 
32 годаКазахстан
4 года в сервисе
Был
4 года назад