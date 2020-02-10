Необходимо создать телеграм-бота для телеграм канала. "Описание и заказ услуг"
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Требуется реализовать мобильное приложение на Flutter + Firebase
15 типов экранов
Приложение для студентов.
Основные разделы:
- лента постов ( как фейсбук ), возможность добавлять посты с фото и / или текстом.
- поиск людей
- профиль
- группы
Связь телеграм.
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