Мобильное приложение на Flutter

Доброго времени суток, в нашу команду нужен iOS Dev (Middle/Senior) с почасовой оплатой в районе 15$ (по согласованию). Что требуется от заявителя: 1) минимум от 100 свободных часов в ближайший месяц; 2) возможность работать по фиксированному графику и быть на связи( периодически, чтобы ...