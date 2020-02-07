Mobile app developer

Требуется разработчик мобильных приложений. Со своей стороны студия гарантирует участие в интересных проектах и развитие уже реализованных. Стабильная заработная плата, постоянное обучение, взаимодействие с другими разработчиками.

Требования:Знание и умения, частично или полностью покрывающие следующий стэк технологий:React Native, Apple Xcode, Objective-C, Swift, iOS SDK, IDE: Android Studio и Android Developer Tools, Android SDK. Знания и умения в web системном администрировании - категорически приветствуются.