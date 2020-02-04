Написать приложение для мобильного телефона

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок173 просмотра
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Нужно создать кросплатформенное или два отдельных приложения на андроид и айос по управлению вентиляцией в доме. Есть база написанная на кордова.  

4 года назад
guest_15810135618318
4 года в сервисе
Был
4 года назад