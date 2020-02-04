Нужен специалист по Bitrix Mobile

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок162 просмотра
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Требуется внедрить в мобильное приложение подписку через Мобильного SDK.

- Оплата через Яндекс Кассу внутри приложения с помощью Мобильного SDK.

- Перевод пользователя на время в группу: Подписка.

- Рекурентные платежи. Автоматическое списание абонентской платы, пока не нажата кнопка "Отменить подписку".

Сейчас работает оплата через переход на сайт яндекс кассы, Перевод пользователя в группу не работает. Рекурентных платежей нет.

4 года назад
super_job
Алексей 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)