Разработать приложение

Мы компания, которая, на данный момент разрабатывает масштабную платформу для знаменитостей, их фанатов и начинающих исполнителей. Нам необходимы разработчики

для реализации приложений для Android и IOS. Рассмотрим, так же,

варианты разработки "под ключ" (с дизайном).

На сайте предусмотрены онлайн трансляции (для начинающих исполнителей, рализация через Wowza).

Административная панель будет единой для сайта и приложений.

При личном общении могу предоставить больше информации чтоб вы могли оценить работу.

Предпочтение для исполнителей из Украины.