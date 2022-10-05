Веб-разработчик, проект-менеджер

Доброго времени суток!

Я - профессиональный веб-разработчик, работающий свыше 12 лет и имеющий широкий спектр навыков в веб-разработке и дизайне.

Моя цель - своей работой удовлетворять все запросы клиентов качественным исполнением заказов и своевременной коммуникацией.

Основными направлениями моей работы являются:

- WordPress

- Opencart

- Joomla

- eCommerce

- WooCommerce

- Drupal

- Создание лендингов

- HTML5

- CSS3

- JavaScript

- PHP

- Дизайн сайтов, страниц

- Дизайн брошюр, логотипов

- Верстка лендингов, страниц

- Перевод сайта на другой язык

- CRM

Почему именно я?

1) Многолетний успешный опыт.

2) Не берусь за то, чего не могу выполнить, никаких пустых обещаний.

3) Грамотная поддержка, к которой можно обратиться в любой момент.

4) Всегда укладываюсь в бюджет. Никаких сюрпризов по оплате.

5) Кроссбраузерные, адаптивные сайты

Если вам требуется грамотное решение для вас или вашего бизнеса - я готов обеспечить наилучшее его исполнение. Если же у вас есть определённые пожелания - всего лишь откройте личные сообщения или же скайп - и напишите мне. Я с радостью обсужу с вами все детали и помогу подобрать наилучший вариант.

Ознакомиться с моими последними работами вы можете в разделе "портфолио". Или связаться с нами в Skype - alex.sbitsoft

Ключевые слова: WordPress;Opencart;Joomla;eCommerce; WooCommerce;Drupal;Лендинг;HTML5;CSS3;JavaScript; PHP;Веб-Дизайн;Дизайн лого;Верстка; Перевод сайта;CRM; Благодарим за внимание!