Доброго времени суток!
Я - профессиональный веб-разработчик, работающий свыше 12 лет и имеющий широкий спектр навыков в веб-разработке и дизайне.
Моя цель - своей работой удовлетворять все запросы клиентов качественным исполнением заказов и своевременной коммуникацией.
Основными направлениями моей работы являются:
- WordPress
- Opencart
- Joomla
- eCommerce
- WooCommerce
- Drupal
- Создание лендингов
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- PHP
- Дизайн сайтов, страниц
- Дизайн брошюр, логотипов
- Верстка лендингов, страниц
- Перевод сайта на другой язык
- CRM
Почему именно я?
1) Многолетний успешный опыт.
2) Не берусь за то, чего не могу выполнить, никаких пустых обещаний.
3) Грамотная поддержка, к которой можно обратиться в любой момент.
4) Всегда укладываюсь в бюджет. Никаких сюрпризов по оплате.
5) Кроссбраузерные, адаптивные сайты
Если вам требуется грамотное решение для вас или вашего бизнеса - я готов обеспечить наилучшее его исполнение. Если же у вас есть определённые пожелания - всего лишь откройте личные сообщения или же скайп - и напишите мне. Я с радостью обсужу с вами все детали и помогу подобрать наилучший вариант.
Ознакомиться с моими последними работами вы можете в разделе "портфолио". Или связаться с нами в Skype - alex.sbitsoft
Ключевые слова: WordPress;Opencart;Joomla;eCommerce; WooCommerce;Drupal;Лендинг;HTML5;CSS3;JavaScript; PHP;Веб-Дизайн;Дизайн лого;Верстка; Перевод сайта;CRM; Благодарим за внимание!
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