Задача повесить лэнд (лэндинг уже есть, его не нужно делать, он у меня готовый, только номера телефонов старые), внести косметические изменения (номер телефона, адрес, некоторые фотки)
Добавить на сайт WordPress функционал WooComerce
Здравствуйте! Для выполнения задачи необходим СПЕЦИАЛИСТ по WooComerce и WordPress!
Есть сайт, на котором все продукты сделаны постами с использованием произвольных полей Cuctom Fields. Нужно будет сделать некоторые посты товарами, но оставить логику (связи) и возможность заполнения всех данных, которые есть сейчас на сайте. Переделывать будем на товары - купоны и курсы. Купоны есть в организациях, сертификатах, технологий, а курсы в сертификатах.
Под логикой (связями) подразумевается то, что сейчас есть возможность к постам добавлять необходимое. То есть к организациям - купоны и сертификаты, к сертификатам - купоны и курсы. Организации, сертификаты, а также купоны могут быть в определенной технологии.
Что касается заполнения, то сейчас можно заполнять данные о продуктах через произвольные поля. Нужно будет также сделать возможность добавления этих полей, но уже как к товару, а не к записи.
Также нужно будет добавить стандартные WooComerce страницы оформления заказа, корзину и внести правки в личный кабинет (чтобы там отображались покупки), чтобы там можно было отображать купленные товары. В админке должен быть функционал заказов и остальные стандартные функции магазина Woocomerce. Также вывести цены и кнопку добавления корзины к тем постам, которые будут товарами.
Необходимо также учесть, что есть фильтры и они должны работать (просто когда купоны станут товарами, то, скорее всего, нарушиться вывод).
Сделать, чтобы оплачивать за товары можно было через Paypal и картой.
Готов ответить на все вопросы. Интересует сроки и стоимость данной работы.
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