Используется модуль Рекомендованные товары. Выводит на главную некоторые товары. Доделать то, что не получилось сделать стандартными средствами модуля: 1. http://prntscr.com/h80hbl При нажатии выбирается параметр (только размер). При выборе сверху ...
Задача на cms wordpress
Здравствуйте,
есть задача на cms wordpress. Подробнее напишу в переписке заинтересовавшимся.
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