Всем добрый день! Необходимо сделать доработки сайта: 1) Доработать пересчет старой цены http://econommeb.ru/shkafy-kupe/kollektsiya-premer/premer-1-shkaf-kupe 1.1 Увеличить размер краснго стикера 1.2 Сделать, чтобы в висящем окошке справа высвечивалась Стара зачеркнутая цена и ...
Доработка внутри модуля OpenCart
Используется модуль Рекомендованные товары.
Выводит на главную некоторые товары.
Доделать то, что не получилось сделать стандартными средствами модуля:
1. http://prntscr.com/h80hbl При нажатии выбирается параметр (только размер). При выборе сверху
меняется цена и старая цена. По умолчанию выбрано самое первое значение.
2. http://prntscr.com/h80hy9 если нет прикрепленного видео (прикрепление видео к товару еще не сделано, надо тоже сделать),
то не отображать. То есть сейчас нигде отображено не должно быть. Если
есть видео - то при клике появляется попап и просмотр.
3. http://prntscr.com/h80ila при клики на фото - фанкибокс как в карточке товара. но, при
пролистывании должны учитываться фотки только текущего товара. Сейчас листаются все фотки на странице.
4. Если фоток много - появляются стрелки для промотки (стрелки есть на макете).
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