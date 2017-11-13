Доработка внутри модуля OpenCart

Используется модуль Рекомендованные товары.

Выводит на главную некоторые товары.

Доделать то, что не получилось сделать стандартными средствами модуля:

1. http://prntscr.com/h80hbl При нажатии выбирается параметр (только размер). При выборе сверху

меняется цена и старая цена. По умолчанию выбрано самое первое значение.

2. http://prntscr.com/h80hy9 если нет прикрепленного видео (прикрепление видео к товару еще не сделано, надо тоже сделать),

то не отображать. То есть сейчас нигде отображено не должно быть. Если

есть видео - то при клике появляется попап и просмотр.

3. http://prntscr.com/h80ila при клики на фото - фанкибокс как в карточке товара. но, при

пролистывании должны учитываться фотки только текущего товара. Сейчас листаются все фотки на странице.

4. Если фоток много - появляются стрелки для промотки (стрелки есть на макете).