Доработка внутри модуля OpenCart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок224 просмотра

Используется модуль Рекомендованные товары.

Выводит на главную некоторые товары.

Доделать то, что не получилось сделать стандартными средствами модуля:

1. http://prntscr.com/h80hbl При нажатии выбирается параметр (только размер). При выборе сверху

меняется цена и старая цена. По умолчанию выбрано самое первое значение.

2. http://prntscr.com/h80hy9 если нет прикрепленного видео (прикрепление видео к товару еще не сделано, надо тоже сделать),

то не отображать. То есть сейчас нигде отображено не должно быть. Если

есть видео - то при клике появляется попап и просмотр.

3. http://prntscr.com/h80ila при клики на фото - фанкибокс как в карточке товара. но, при

пролистывании должны учитываться фотки только текущего товара. Сейчас листаются все фотки на странице.

4. Если фоток много - появляются стрелки для промотки (стрелки есть на макете).

Opencart
8 лет назад
Neft
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
$100
1 день
Быстро сделал то, что предыдущий "профессионал" делал две недели. Можно рекомендовать!
Хороший и адекватный заказчик. Четкое тз. Оплата в сроки! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
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