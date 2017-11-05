Сайт на битриксе

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Задача сделать онлайн запись на прием.  

Есть страницы: 

http://moscow-stom.ru/account/appointments/

http://moscow-stom.ru/account/appointments/history-of-appointments/

Суть задачи такова, пользователь сайта может записаться наприем без авторизации: http://moscow-stom.ru/account/appointments/  Данные егозаписи отправляется в 1с, ему перезванивает менеджер. В календаре показывается

занятые и свободные даты из 1с. Врач может залогинится, и видеть свое

расписание, всех людей кто записан на него: http://moscow-stom.ru/account/appointments/history-of-appointments/

Работа планируется в 2 этапа. 

1. Вы оцениваете задачу и подготавливаете т.з. 

Сейчас на сайте просто верстка. Работать все должно по API.API будет делать наш 1сник. Взаимодействие с ним будет происходить следующим

образом. Вы готовите список запросов, которые нужно сделать. Условно 1 запрос

на авторизацию логин и пароль. Запрос на загрузку расписания фио врача и массив

из списка занятых и свободных дат. 1сник это все готовит. 

2. Реализация проекта. 

Вы заставляете страницы правильно работать. Мы принимаемработу. 

8 лет назад
toni-petrov
Антон 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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