Сайт на битриксе

Задача сделать онлайн запись на прием.

Есть страницы:

http://moscow-stom.ru/account/appointments/

http://moscow-stom.ru/account/appointments/history-of-appointments/

Суть задачи такова, пользователь сайта может записаться наприем без авторизации: http://moscow-stom.ru/account/appointments/ Данные егозаписи отправляется в 1с, ему перезванивает менеджер. В календаре показывается

занятые и свободные даты из 1с. Врач может залогинится, и видеть свое

расписание, всех людей кто записан на него: http://moscow-stom.ru/account/appointments/history-of-appointments/

Работа планируется в 2 этапа.

1. Вы оцениваете задачу и подготавливаете т.з.

Сейчас на сайте просто верстка. Работать все должно по API.API будет делать наш 1сник. Взаимодействие с ним будет происходить следующим

образом. Вы готовите список запросов, которые нужно сделать. Условно 1 запрос

на авторизацию логин и пароль. Запрос на загрузку расписания фио врача и массив

из списка занятых и свободных дат. 1сник это все готовит.

2. Реализация проекта.

Вы заставляете страницы правильно работать. Мы принимаемработу.