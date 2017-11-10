Небольшие доработки/настройки сайта (1С:Битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки187 просмотров

Требуется произвести небольшие доработки/настройки по сайту,

1. Восстановить работу отправки e-mail при формировании заявок.

2. Защитить формы от спама.

Подробности в небольшом ТЗ.

8 лет назад
bernex
Роман 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

satrk
Анар 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$16
2 дня
Спасибо за работу. Анар знает свое дело, сразу предложил пути решения проблемы и решил поставленную задачу в срок. Подсказал как устранить несколько проблем в системе. Постоянно на связи, отвечает быстро. Рекомендую.
Роман хороший заказчик. Постоянно на связи, предоставлял нужную информацию вовремя и точно. Всячески способствует выполнению задания. Доволен работай с ним.

Заявки фрилансеров

satrk
Анар 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад