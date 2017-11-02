Доделать таблицу CMS bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки156 просмотров

Нужно доделать таблицу что бы выглядела во так:

http://easycaptures.com/fs/uploaded/1207/7228331610.png

На страничке "Женская лига" на сайте www_NSK_kz

8 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров