Перенос html сайта на CMS Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок160 просмотров

Здравствуйте! Интересует стоимоть переноса и сроки.

Имеется сайт:

http://jurspravki.ru/

Его нужно поставить на Bitrix.

В нем очень много страниц (порядка 3000), см. раздел справки и т.п.

HTML
7 лет назад
vans86
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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