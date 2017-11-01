Мелкие доработки для modx revo

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок180 просмотров

Добрый день. 

Требуются мелкие доработки для modx revo. Адрес сайта и ТЗ отправлю в личку, после вашего отклика

MODX
7 лет назад
redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров