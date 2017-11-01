Joomla 3.4. Поправить модуль отображения карты Google maps.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки187 просмотров

Модуль отображения карты гугл мепс настроен через iframe. 

Код вставлен правильно. Ширина отображается верно, при изменении ширины модуль на сайте реагирует правильно.

А высота зафиксирована на одном уровне, и при выставлении любого параметра в админке высота модуля не меняется. Это надо исправить.

Также надо отрегулировать zoom,  выставить его на 18. 

Оплата на ЯД. 

Joomla
8 лет назад
victorydesign
Лекс 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

pby
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Отличный специалист, вопрос решил за 30 минут. Ответственный, знающий свое дело. Был рад работать. Буду обращаться еще.
Грамотно описанная проблема, предоставление всех необходимых данных, оплата без промедления - рекомендую.

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pby
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад