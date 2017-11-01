Joomla 3.4. Поправить модуль отображения карты Google maps.

Модуль отображения карты гугл мепс настроен через iframe.

Код вставлен правильно. Ширина отображается верно, при изменении ширины модуль на сайте реагирует правильно.

А высота зафиксирована на одном уровне, и при выставлении любого параметра в админке высота модуля не меняется. Это надо исправить.

Также надо отрегулировать zoom, выставить его на 18.

Оплата на ЯД.