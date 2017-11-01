Описание доработок во вложении. Необходимо по завершению работы предоставить список изменений.
Joomla 3.4. Поправить модуль отображения карты Google maps.
Модуль отображения карты гугл мепс настроен через iframe.
Код вставлен правильно. Ширина отображается верно, при изменении ширины модуль на сайте реагирует правильно.
А высота зафиксирована на одном уровне, и при выставлении любого параметра в админке высота модуля не меняется. Это надо исправить.
Также надо отрегулировать zoom, выставить его на 18.
Оплата на ЯД.
Выбранный исполнитель
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