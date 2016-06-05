Modx Revo разбить текущий шаблон на чанки, настроить формы и доп.поля

Есть работающий сайт на Modx Revo, часть страниц (около 10) не разбита на чанки и без доп.полей. Это нужно сделать.

Последние три дня перестала работать форма обратной связи. Письма не приходят, хотя в настройках все верно (проверили все и несколько раз).

Нужно исправить форму обратной связи, разбить код на чанки и доп.поля, провести генеральную уборку :)