Нужно разместить на сайт страницу после верстке, cms сайта Битрикс. Также нужны правки и доработки на сайте.
Modx Revo разбить текущий шаблон на чанки, настроить формы и доп.поля
Есть работающий сайт на Modx Revo, часть страниц (около 10) не разбита на чанки и без доп.полей. Это нужно сделать.
Последние три дня перестала работать форма обратной связи. Письма не приходят, хотя в настройках все верно (проверили все и несколько раз).
Нужно исправить форму обратной связи, разбить код на чанки и доп.поля, провести генеральную уборку :)
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