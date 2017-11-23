Есть блог на WP: http://dimlix.com Необходимо - в боковой виджет добавить форму, вида: http://take.ms/ObrMd - подключить сервис рассылки (mailchimp или любой другой по желанию, mailchimp уже установлен), - настроить ...
Доработка сайта на Джумле
1. Настроить автогенерацию тайтлов и мета дескрипшен
2. Настроить пагинацию (уникализация тайтлов и мета дескрипшен, вывод описания раздела только на первой странице)
3. Настроить корректный вывод Н1 (в шаблонах, в модулях) - должна быть соблюдена иерархия (не касается заголовков в контенте)
4. Оптимизация изображения на главной странице
Далее замечания от гугла:
https://developers.google.com/speed/pa.../insights/
5. Удалить JavaScript и CSS, блокирующего отображение верхней части страницы
6. Настроить кеширования для браузеров
7. Сократить код JavaScript
Бюджет 1500 руб.
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