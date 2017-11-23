Доработка сайта на Джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки272 просмотра

http://sk-domastroy.ru/.

1. Настроить автогенерацию тайтлов и мета дескрипшен

2. Настроить пагинацию (уникализация тайтлов и мета дескрипшен, вывод описания раздела только на первой странице)

3. Настроить корректный вывод Н1 (в шаблонах, в модулях) - должна быть соблюдена иерархия (не касается заголовков в контенте)

4. Оптимизация изображения на главной странице 

Далее замечания от гугла: 

https://developers.google.com/speed/pa.../insights/

5. Удалить JavaScript и CSS, блокирующего отображение верхней части страницы

6. Настроить кеширования для браузеров

7. Сократить код JavaScript

Бюджет 1500 руб.

CSSJavaScriptJoomla
8 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

cms-pro
Вадим 
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$25
1 день
Все отлично. Качественно и в срок.
Отличный заказчик! Сотрудничаю не первый раз! Всем доволен!

Заявки фрилансеров

cms-pro
Вадим 
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад