Есть блог на WP: http://dimlix.com Необходимо - в боковой виджет добавить форму, вида: http://take.ms/ObrMd - подключить сервис рассылки (mailchimp или любой другой по желанию, mailchimp уже установлен), - настроить ...
Мелкие правки на сайте (WordPress)
Добрый день
былиинайдеты ошибки в структуре документа.
Нужно поправить на всех страницах сайта.
Вот например статья о поносе у кота в которой есть такие ошибки. Они повторяются и в других статьях и страницах.
оплата - договорная
сроки - 1-2дня
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