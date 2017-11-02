Мелкие правки на сайте (WordPress)

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Завершен7 заявок220 просмотров

Добрый день

былиинайдеты ошибки в структуре документа.

http://bit.ly/2xBTcyf

Нужно поправить на всех страницах сайта.

Вот например статья о поносе у кота в которой есть такие ошибки. Они повторяются и в других статьях и страницах.

Сам сайт

оплата - договорная

сроки - 1-2дня

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WordPress
8 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

wolfswaip
Алексей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$5
2 дня
Как всегда на высоте! Спасибо
Отличная работа с заказчиком, как и всегда.

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wolfswaip
Алексей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад