Скопировать ленднг на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен16 заявок267 просмотров

Нужно скопировать лендинг http://kupimppa.ru/  .  Движок wordpress. Доступа к исходному сайту нет. 

WordPress
8 лет назад
dark67
Виктор 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Frank1
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$30
3 дня
Сотрудничеством доволен, исполнитель учёл все замечания. Продолжим сотрудничество.
Отличный заказчик. Советую. Надеюсь еще поработаем вместе)

Заявки фрилансеров

Frank1
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад