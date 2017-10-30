Доработки на Joomla 2/5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки127 просмотров

Здравствуйте, необходимо сделать 4-6 доработки не сложные.

ТЗ прикреплено в файле.

прошу укажите срок и стоимость. Желательно выполнить сегодня- завтра.

Задача максиму на 2-3 часа

Joomla
8 лет назад
sjoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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