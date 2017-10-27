Блок с отзывами/комментариями (wordPress)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки239 просмотров

Здравствуйте!

Для сайте на wordPress необходимо повторить блок с отзывами / комментариями как на этом сайте http://bit.ly/2ychfrJ

раз - http://take.ms/f8ftj

два - http://take.ms/GoeZK

блок должен быть на всех статейных страницах и страницах услуг

Оплата - договорная. В заявке предлагайте цену. 

Скрои - неделя

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WordPress
7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров