Требуется воскресить поиск на OpenCart 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки106 просмотров

Поиск был перенесен в горизонтальное меню и, по идее, должен был перестать работать. Обратил я на это внимание только сегодня, после установки еще одного модуля (с небольшими проблемами). Полез копать, внес изменения в common.js как рекомендуют - не помогло. Далее снес все файлы и залил версию до переноса поиска в меню, не помогло.

На любой запрос - "Нет товаров, которые соответствуют критериям поиска."

В заявке указывайте, пожалуйста, стоимость работы.

Спс.

Opencart
8 лет назад
mosrodik
Николай 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров