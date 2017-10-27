Требуется воскресить поиск на OpenCart 2.3

Поиск был перенесен в горизонтальное меню и, по идее, должен был перестать работать. Обратил я на это внимание только сегодня, после установки еще одного модуля (с небольшими проблемами). Полез копать, внес изменения в common.js как рекомендуют - не помогло. Далее снес все файлы и залил версию до переноса поиска в меню, не помогло.

На любой запрос - "Нет товаров, которые соответствуют критериям поиска."

В заявке указывайте, пожалуйста, стоимость работы.

Спс.