Необходимо сверстать сайт на Wordpress. Макеты в PSD скину в личку отправившим заявку на участие. Всего нужно сверстать 6 страниц, включая главную. Шаблон должен быть резиновым (адаптивным).
Верстка одностраничника с натяжкой на Wordpress (или на другую CMS)
Необходимо сверстать одностраничный сайт с натяжкой на Wordpress, всего 10 блоков включая шапку и подвал. Шаблон должен быть адаптивным.
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