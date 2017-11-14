Верстка одностраничника с натяжкой на Wordpress (или на другую CMS)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен58 заявок587 просмотров

Необходимо сверстать одностраничный сайт с натяжкой на Wordpress, всего 10 блоков включая шапку и подвал. Шаблон должен быть адаптивным.

WordPress
7 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
7 лет назад
$40
3 дня
Евгений качественно сверстал страницу и оперативно делал необходимые правки. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень рад сотрудничеством с Александром. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
7 лет назад