КОгда делали сайт разраб установил плагин который обновляет прайс. Там триал версия была кажись. В общем сейчас надо разобраться, записать на видео инструкцию по обновлению прайса с админки вп.
Доработка Wordpress. Нужны доп категории и их вывод
Есть тестовый сайт, в нем нужно добавить дополнительные категории и вывод материалов в нужном виде
Коротко о сайте:
- Это сайт бумажного журнала в котором публикуются статьи, которые вошли в номер выпуска журнала и те, которые не вошли.
Задача:
- Сделать так, чтобы человек мог выбрать конкретный номер журнала за конкретный год и увидеть список статей из данного выпуска.
Ситуация:
- http://tabagan.angels24.kz/ - вот тестовый сайт
- В нем сейчас через записи выводятся новости и статьи с кучей подрубрик.
Проблема:
- Можно было бы вывести архивы через рубрики, создав рубрику "Архив", подрубрику "Год" (Например 2017) и подподрубрику "Номер журнала" (Например Март 2017).
- Но в таком случае у нас получится слишком неудобный и длинный список рубрик и подрубрик. Он сейчас итак длинный. А если мы добавим сюда все годы и в каждом годе по 12 месяцев, это будет нереально.
Какой нужен вид отображения архива:
- Вот архив https://app.moqups.com/[email protected]/PyetqHvz7T/view/page/a1a9522cf
Сбоку слева нужно вывести годы, а справа обложки журналов. Тут по структуре год это основная категория, а журнал дополнительная.
- Вот Выпуск Журнала из Архива https://app.moqups.com/[email protected]/PyetqHvz7T/view Тут есть картинка, краткое описание и список статей из этого номера.
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