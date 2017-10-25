Доработка Wordpress. Нужны доп категории и их вывод

Есть тестовый сайт, в нем нужно добавить дополнительные категории и вывод материалов в нужном виде

Коротко о сайте:

- Это сайт бумажного журнала в котором публикуются статьи, которые вошли в номер выпуска журнала и те, которые не вошли.

Задача:

- Сделать так, чтобы человек мог выбрать конкретный номер журнала за конкретный год и увидеть список статей из данного выпуска.

Ситуация:

- http://tabagan.angels24.kz/ - вот тестовый сайт

- В нем сейчас через записи выводятся новости и статьи с кучей подрубрик.

Проблема:

- Можно было бы вывести архивы через рубрики, создав рубрику "Архив", подрубрику "Год" (Например 2017) и подподрубрику "Номер журнала" (Например Март 2017).

- Но в таком случае у нас получится слишком неудобный и длинный список рубрик и подрубрик. Он сейчас итак длинный. А если мы добавим сюда все годы и в каждом годе по 12 месяцев, это будет нереально.

Какой нужен вид отображения архива:

- Вот архив https://app.moqups.com/[email protected]/PyetqHvz7T/view/page/a1a9522cf

Сбоку слева нужно вывести годы, а справа обложки журналов. Тут по структуре год это основная категория, а журнал дополнительная.

- Вот Выпуск Журнала из Архива https://app.moqups.com/[email protected]/PyetqHvz7T/view Тут есть картинка, краткое описание и список статей из этого номера.