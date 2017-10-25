Перевести wordpress на memcached

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Закрыт2 заявки138 просмотров

перевести wordpress на memcached, стандартная инструкция не работает.

второй этап оптимизация нагрузки

WordPress
8 лет назад
sergtrue
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов

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Нет заявок фрилансеров