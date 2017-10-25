Сделать для всего сайта Общее описание Адаптивная верстка страниц + посадка на движок MODx (доработка сайта) (!!!) Обязательно цену и сроки. Обычно рассматриваю только нетиповые заявки, а всех шаблонщиков помечаю меткой на ...
Перевести wordpress на memcached
перевести wordpress на memcached, стандартная инструкция не работает.
второй этап оптимизация нагрузки
Заявки фрилансеров
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