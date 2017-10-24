Сделать так, чтобы можно было редактировать ссылку сразу на всех материалах Пример: ../news/besstydniki_3_4_5_serija_2017_smotret_online_546/2017-10-24-3901 ../news/pila_8_2017_smotret_online_546/2017-10-24-3960 ../news/ivanovy_ivanovy_1_2_3_4_5_6_serija_serial_2017_smotret_online_546/2017-10-24-3929
Доработать сайт на друпале
Сайт в виде интернет магазина, нужно сделать мелкие доработки в виде добавления метрик, установки обязательных полей, фильтра на категорию. Для подробностей дам доступы и обсудим.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо завершить интеграцию верстки в ocStore 2.3.0.2. Уровень - выше среднего. Подробный список доработок скину кандидатам. Опыт работы с git и trello приветствуется.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, нужно перенести сайт на cms wordpress. Подробности напишу в переписке.Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $150
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работыЗавершен7 лет назад
- $34
Привести в порядок страницу товара - переделать по обговоренным пунктам + сделать сопутствующие товарыСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть два движка: Opencart и Cs-cart. С Opencart был сделан перенос товаров 6730 шт. Половина ссылок изменилось. Нужно сделать сверку, установить где поменялась ссылка и перенаправить 301ым редиректом. На cs-cart надо ставить редирект через ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать правки на сайте битрикс Оставляйте заявки кто готов мне помочь ТЗ скину в личкуСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Здравствуйте! Есть сайт на modx, у него есть несколько форм через AjaxForm и FormIt работает + хуки recaptchav2, email, FormItSaveForm нужно их подружить между собой. Сейчас не правильно работает валидация, не отправляются письма и не фиксируются ...Завершен8 лет назад
Мелкие правки сайта ИМ на opencartЗавершен7 лет назад
Необходимо создать скрипт геологической карты для Казахского народа Пример есть на фото В скрипте должны следующие функции - Регистрация - Добавление данных пользователем - Приближение и отдаление - Админ ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад