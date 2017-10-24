Доработать сайт на друпале

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки131 просмотр

Сайт в виде интернет магазина, нужно сделать мелкие доработки в виде добавления метрик, установки обязательных полей, фильтра на категорию. Для подробностей дам доступы и обсудим.

8 лет назад
andrey784
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров