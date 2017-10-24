Динамическая смена ссылок Ucoz

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок293 просмотра

Сделать так, чтобы можно было редактировать ссылку сразу на всех материалах

Пример: 

../news/besstydniki_3_4_5_serija_2017_smotret_online_546/2017-10-24-3901

../news/pila_8_2017_smotret_online_546/2017-10-24-3960

../news/ivanovy_ivanovy_1_2_3_4_5_6_serija_serial_2017_smotret_online_546/2017-10-24-3929

7 лет назад
Artem456
Артем 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров