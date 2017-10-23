Завершить интеграцию верстки в ocStore 2.3.0.2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки206 просмотров

Необходимо завершить интеграцию верстки в ocStore 2.3.0.2. Уровень - выше среднего.

Подробный список доработок скину кандидатам.

Опыт работы с git и trello приветствуется.

GitocStore
8 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

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