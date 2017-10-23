Доработка в CMS Joomla (Joomshopping)

Проект - https://deps.ua/

CMS Joomla 3.7.5

Компонент магазина Joomshopping 4.9.1 (модифицирован предыдущим программистом)

Изменения вносятся через GitLab

Задачи:

Доработать «Список пожеланий» , чтобы авторизованный пользователь мог добавить любой товар в свой список Избранного. В категории товаров и в карточке товаров необходимо вывести значок «звездочки» как указано на макете - http://take.ms/A88mv (категория товаров), http://take.ms/a69Pk (карточка товара). Если пользователь не авторизован и нажимает на данную иконку, то должно появляться pop-up окно с предложением авторизоваться, чтобы добавить товар в Избранное.

, чтобы авторизованный пользователь мог добавить любой товар в свой список Избранного. Вывести в шапке модули , как указано на макете (http://take.ms/NAw9C﻿): Вход для клиентов Избранное Корзина

, как указано на макете (http://take.ms/NAw9C﻿):

Если пользователь не авторизованный и нажимает или наводит на иконки «Избранное», «Корзина» должно появляться pop-up окно с предложением авторизоваться. Когда не авторизованный пользователь наводит на иконку «Входа» должно появляться окно как сейчас на пункте меню «Вход» - http://take.ms/zufl4

3. Необходимо добавить блок "Гарантия" во все карточки товара как на скриншоте - http://take.ms/y4V41.

Важный момент, необходимо добавление разного срока гарантии для разных категорий. Для некоторых категорий необходимо вообще добавить свою формулировку данного блока "Официальный срок эксплуатации" вместо "Официальный срок гарантии". Эти блоки должны быть на 3-х языках (русский, украинский, английский).

Все макеты сброшу исполнителю отдельно в psd или jpg.