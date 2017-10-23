Исправить редактор страниц и форму обратной связи на Drupal

Сайт готов и работает (джумла+виртумарт, 2015 год вроде). Недостаток в том, что иерархия каталога очень длинная (где-то 3-4 уровня разделов-подразедлов), что не удобно очень. Сверстан новый шаблон (html-вид), там добавлен фильтр. Т.е. то, что сейчас ...