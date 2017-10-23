Исправить редактор страниц и форму обратной связи на Drupal

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Необходимо исправить визуальный редактор страниц и настроить форму обратной связи на сайте Drupal. Сейчас при попытке отредактировать страницу экран затемняется и ничего не происходит. Форма обратной связи перестала отсылать письма по нужному ящику

Drupal
8 лет назад
dark67
Виктор 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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