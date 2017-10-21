Нужен программист с хорошим опытом на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок172 просмотра

Здравствуйте.

 Нужен программист с хорошим опытом на OpenCart, который может справляться с задачи своевременно и качественно, всегда на связи.

Есть сайт - нужно будет внести изменения и некоторые доработки.

Все детали в ЛС.

Opencart
8 лет назад
AddaNorman
33 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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