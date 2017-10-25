Сделать сайт на wordpress либо dle/joomla с темизацией шаблона

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок235 просмотров

Есть вид страницы как она сейчас выглядит на html. Нужно сделать сайт.

DLEHTMLJoomlaWordPress
8 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kirill_babinec
Кирилл 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$10
2 дня
Кирилл отлично справился с работой и прекрасно разбирается в wordpress, рекомендую!
Приятный человек, четкая и грамотная постановка задачи, своевременная выплата. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

kirill_babinec
Кирилл 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад