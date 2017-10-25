1 – сделать одинаковый шрифт, сохранив Н1 и Н2 в карточке товара в разделе готовые коробки - http://sweer.ru/product-category/gotovye-korobki-na-sklade/, в разделе бумажный наполнитель - http://sweer.ru/product-category/cvetnojj-napolnitel/ и в других категориях сделать одинаковый размер шрифта. ...
Сделать сайт на wordpress либо dle/joomla с темизацией шаблона
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