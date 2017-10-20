новостной сайт переносится с Livestreet на новый Modx ТРЕБУЕТСЯ анализ разделов сайта на уникальность (+наличие в индексе)консультация по переносу и форматированиюсам перенос документов с CMS на CMSредиректы
Перенести сайт
Здравствуйте,
нужно перенести сайт на cms ukit. Подробнее напишу в переписке.
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