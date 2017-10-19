Битрикс

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Закрыт1 заявка195 просмотров

Установлен компонент Комбокс.Фильтр http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/kombox.filter/

Нужно:

1. Починить ЧПУ. Перестали работать, вместо 

https://velsnab.ru/catalog/svetilniki-prozhektory/svetilniki-ulichnye-svetodiodnye/filter/proizvoditel-galad/seria-pobeda/

стало

https://velsnab.ru/catalog/svetilniki-prozhektory/svetilniki-ulichnye-svetodiodnye/?arrFilter_1351_2485545518=Y&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC 

2. Изменить ЧПУ ссылки, убрать из УРЛ названия свойств, оставить только значения, например из 

https://velsnab.ru/catalog/svetilniki-prozhektory/svetilniki-ulichnye-svetodiodnye/filter/proizvoditel-galad/seria-pobeda/

нужно сделать так:

https://velsnab.ru/catalog/svetilniki-prozhektory/svetilniki-ulichnye-svetodiodnye/filter/galad/pobeda/

3. Сделать фильтрацию без перезагрузки страницы (AJAX)

Ссылка на документацию разработчика http://filter.kombox.ru/docs/course/index.php?COURSE_ID=1&LESSON_ID=27

Сайт работает на Битрикс.Малый Бизнес.

AJAX
8 лет назад
evgenwebn
Алексеев 
58 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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