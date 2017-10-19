Нужно внести ряд правок на сайте. Подробности на почте. Высылайте сразу почту. Отправлю подробности.
Битрикс
Установлен компонент Комбокс.Фильтр http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/kombox.filter/
Нужно:
1. Починить ЧПУ. Перестали работать, вместо
https://velsnab.ru/catalog/svetilniki-prozhektory/svetilniki-ulichnye-svetodiodnye/filter/proizvoditel-galad/seria-pobeda/
стало
https://velsnab.ru/catalog/svetilniki-prozhektory/svetilniki-ulichnye-svetodiodnye/?arrFilter_1351_2485545518=Y&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC
2. Изменить ЧПУ ссылки, убрать из УРЛ названия свойств, оставить только значения, например из
https://velsnab.ru/catalog/svetilniki-prozhektory/svetilniki-ulichnye-svetodiodnye/filter/proizvoditel-galad/seria-pobeda/
нужно сделать так:
https://velsnab.ru/catalog/svetilniki-prozhektory/svetilniki-ulichnye-svetodiodnye/filter/galad/pobeda/
3. Сделать фильтрацию без перезагрузки страницы (AJAX)
Ссылка на документацию разработчика http://filter.kombox.ru/docs/course/index.php?COURSE_ID=1&LESSON_ID=27
Сайт работает на Битрикс.Малый Бизнес.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Полное ТЗ приложено к проекту. Общение желательно здесь, но можно скайп и т.д. Работать предпочитаю через СБР, для Вашей гарантии постооплату не предлагаю. Сверху ТЗ, дополнительных заданий не будет, расчет быстрый. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
WP установить шаблон или исправить ошибку Есть установленный шаблон Дам доступ от админки и FTP Выдается ошибка: an error occurred while processing the directive Нужно либо исправить, либо поставить шаблон ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $175
Приветствую всех! Есть недопиленый проект на джумле с платным модулем djclassified. На вскидку ничего сложного, но модуль платный со всеми вытекающими. Надо быстро по ТЗ допилить. Оплата по факту, сразу, как ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, интересует помощи в организации работы моего сайта на базе WordPressСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Статьи размещаются через компонент k2, rss в нем есть, но при переходе какие-то ошибки. Материал не отображаетсяЗавершен8 лет назад
Нужен опытный программист OpenCart для внесения правок на сайт. Правки подобного плана: добавить вкладу на карточку для скачивания файлов, для модуля выгрузки в маркет добавить на карточку товара в админке галочку выгружать в ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
На www_bdkz_kz некорректно работают хлебные крошки - там указывается только главная, а внутренних ссылок нет.Завершен8 лет назад
Нужно перенести сайт со старой Джумлы 1.5 на последнюю версию Wordpress, желательно с сохранением текущих ссылок. На сайте чуть более 100 страниц с картинками в каждой статье. Сайт информационный, с относительно простым дизайном. Оплата ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Требуется в облачной версии CRM Битрикс24 вывести в PDF и печатной форме счета и коммерческого предложения дополнительные поля, которые уже добавлены в CRM. Например такие поля, чтобы в счете и кп клиент видел доставка транспортной ...Завершен7 лет назад