Хлебные крошки MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок143 просмотра

На www_bdkz_kz некорректно работают хлебные крошки - там указывается только главная, а внутренних ссылок нет.

MODX
8 лет назад
mariyamgul1
34 года
12 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

o_oleksandr
Олександр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Отлично! Выполнил задание быстро и качественно. Очень довольна. Надеюсь, что ещё поработаем. Спасибо!
Всё ок. Рад был сотрудничать.

Заявки фрилансеров

o_oleksandr
Олександр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад