Сделать меню для SEO на сайте на вордпрессе

Необходимо на сайте на вордпрессе создать меню наподобие как на сайте anspb.ru в футере

Блок ссылок после кнопки "Задать вопрос менеджеру"

На всех страницах сквозной блок из одного и того же набора ссылок.

При переходе по этим ссылкам выводится результат поиска исходя из содержания ссылки.

Поиск на сайте уже есть. Сайт на вордпрессе.

У ссылок должно быть ЧПУ. Само ЧПУ прописано в ТЗ.

Более подробное ТЗ скину откликнувшимся