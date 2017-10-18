Сделать меню для SEO на сайте на вордпрессе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок589 просмотров

Необходимо на сайте на вордпрессе создать меню наподобие как на сайте anspb.ru в футере

Блок ссылок после кнопки "Задать вопрос менеджеру"

На всех страницах сквозной блок из одного и того же набора ссылок.

При переходе по этим ссылкам выводится результат поиска исходя из содержания ссылки.

Поиск на сайте уже есть. Сайт на вордпрессе.

У ссылок должно быть ЧПУ. Само ЧПУ прописано в ТЗ.

Более подробное ТЗ скину откликнувшимся

WordPress
8 лет назад
CrazyJohn
Евгений 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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